Lima, do Fluminense, sofre lesão muscular na coxa esquerda

Lima está fora do duelo entre Fluminense e Vitória nesta quinta-feira (27), no Maracanã - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Suspenso após a expulsão no Fla-Flu, Lima teve mais uma notícia negativa para a sequência da temporada. Afinal, o meio-campista teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda e pode ficar de fora do Fluminense durante cerca de um mês. O Tricolor mede forças nesta quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), com o Vitória no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “Saudações tricolores”.

Na última rodada, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo aos 42 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Ayrton Lucas, do Flamengo. Ele, portanto, já estava de fora do duelo com o Leão da Barra, porém deve ficar mais tempo longe dos gramados.

Até o momento, Lima tem 25 partidas pelo Fluminense na temporada, empatado com Jhon Arias, que está com a seleção da Colômbia na disputa da Copa América. Os dois estão atrás apenas de Fábio e Martinelli, que possuem 24 cada e devem aumentar essa distância na confronto desta quinta-feira (27).

Desde que chegou ao clube carioca, vindo do Ceará em 2022, o atleta já estudou a rede em nove oportunidades e deu seis assistências. Na segunda passagem de Fernando Diniz, foi uma peça utilizada de forma recorrente.

Com apenas 6 pontos, o Tricolor ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro e precisa reagir de forma urgente. Dessa forma, Marcão assume a equipe carioca e tenta reverter a situação negativa na classificação.

