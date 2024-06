No sub-15, Gui Simões faz projeção de confronto com o Palmeiras

Após a derrota no último fim de semana, o Marília tem suas atenções voltadas para a próxima partida do Campeonato Paulista Sub-15. A equipe retorna a campo no próximo sábado (29), diante do Palmeiras, às 9h (de Brasília). O confronto em questão vale pela 13ª rodada da competição.

Com apenas um ponto somado em dois jogos na segunda fase, o Marília é o último colocado do Grupo 21 que conta com Palmeiras, Cosmopolitano e Guarani. Conforme o regulamento do Paulistão Sub-15, apenas os dois primeiros se classificam para a terceira fase. Ou seja, o confronto se torna ainda mais importante para simbolizar uma possível reação do MAC.

Assim, o meio-campista Gui Simões se mostrou ciente da dificuldade acerca da partida. Contudo, ele também demonstrou confiança ao afirmar que o Marília só tem seu pensamento voltado para a vitória:

“A expectativa é muito grande, pois jogar contra o Palmeiras é uma oportunidade única. O grupo está focado e trabalhando para entrar para vencer. Sabemos da qualidade do adversário. Mas estamos confiantes em nossa preparação e determinados a dar o nosso melhor em campo.”

Aspecto individual e coletivo

Com cinco gols e cinco assistências em nove jogos , Gui Simões é o vice-artilheiro da equipe na competição. Além disso, o meio-campista foi titular em todas as partidas que foi relacionado.

Diante de tais estatísticas, o atleta reconheceu a importância individual do confronto no sentido de aproveitar a boa fase para exibir seu futebol. Porém, Gui fez questão de frisar que isso não tem mais relevância do que jogar bem coletivamente:

“É uma excelente oportunidade para mostrar meu potencial. Uma chance que muitos atletas em formação gostariam de ter. Mesmo com essa grande oportunidade, o meu foco e o do grupo é a vitória. Vamos enfrentar esse jogo como se fosse uma final, porque queremos avançar na competição.”

