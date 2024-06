São Paulo x Criciúma, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta quinta-feira (27/6), Às 20h (de Brasília), no MorumBIS, o São Paulo encara o Criciúma pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tenta se recuperar na competição, já que está há quatro jogos sem vencer e vem de duas derrotas seguidas para Cuiabá e Vasco. Assim, um triunfo diante do torcedor aparece como fundamental. Por outro lado, o Tigre não sabe o que é perder há três rodadas e vem de dois triunfos seguidos diante de Atlético Goianiense e Botafogo. Agora quer subir ainda mais na tabela.