Torcida do Botafogo esgota ingressos para clássico em um minuto

A Massa Compacta se fará presente em São Januário, às 18h30 deste sábado (29), no clássico contra o Vasco, pela 13ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (27), a torcida do Botafogo demorou, então, apenas um minuto para esgotar a sua carga de ingresso para o embate do fim de semana.

O Botafogo terá direito a apenas 5% da carga de ingressos para o jogo por conta das condições de segurança que exigem as autoridades. Sendo assim, o clube da Estrela Solitária teve direito a mil ingressos para o conflito contra o Vasco.

Os preços variavam entre R$ 80 (completa) e R$ 40 (meia e 40% da carga).

Os torcedores do Botafogo ingressam em São Januário pelo Portal 11, a partir de 15h30. Os anfitriões exigem uma biometria facial para permitir o ingresso dos visitantes através do site vasco.eleventickets.com.

O Botafogo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 23 pontos, um a menos que Bahia (vice-líder) e Flamengo (ponteiro). Já o Vasco é o 15º lugar, com dez, fora da zona de rebaixamento.

No último encontro, na Colina, pelo Brasileirão de 2023, o Vasco venceu o clássico por 1 a 0.

