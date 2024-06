Al-Qadsiah anuncia contratação de Nacho, capitão do Real Madrid

Nacho, ex-Real Madrid, acerta com o Al-Qadsiah - (crédito: - Foto: Divulgação/Al-Qadisiyah)

O Al-Qadsiah anunciou, nesta quinta-feira (27), a contratação de Nacho Fernández. O zagueiro espanhol de 34 anos, que era capitão do Real Madrid, assinou acordo de duas temporadas com o time recém-promovido ao Campeonato Saudita. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o atleta vai ganhar cerca de 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano.

“Poderia tentar mais um ano, mas aqui (no Real Madrid) não vale nada que não seja estar no nível máximo. Não falta nada para ganhar com essa camisa, mas não quer dizer que já não tenha ambição. Sempre tive claro que nunca queria enfrentar o Real Madrid. Para jogar na Europa, eu teria ficado, mas precisava de uma experiência completamente diferente. Jogar contra o Real Madrid nunca foi uma opção”, disse o defensor.

O jogador avisou, desde o início do ano, que não renovaria o contrato em junho. No primeiro momento, o atleta esteve perto de atuar na MLS, nos Estados Unidos, porém teve proposta do Al-Ittihad.

No entanto, o presidente da liga saudita, Omar Mugharbei, avaliou que o Al-Qadsiah precisava de mais de um zagueiro, e o clube entrou na disputa e levou o defensor.

????? ???????? .. ???? ??????? ?? #???????? ??????????#?????_?????? pic.twitter.com/MVi7ccDoax — ???? ???????? ??????? (@Alqadsiah) June 27, 2024

Por fim, Nacho somou 364 jogos pelo Real Madrid, com 16 gols marcados e oito assistências. Com a camisa merengue, conquistou 26 títulos, dentre eles seis taças da Champions League. Ao lado de Modric, é o jogador com mais conquistas na história do clube espanhol. Na décima quinta conquista, foi o capitão, sendo titular de 11 dos 12 jogos da campanha.

