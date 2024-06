Da França, John Textor tenta fechar contratação de Almada nesta quinta

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, tenta fechar a contratação do meia Almada para o Botafogo nesta quinta-feira (27). Segundo o site “ge”, o mandatário alvinegro terá uma reunião, por intermédio de uma vídeo conferência, com executivos do Atlanta United (EUA) para concluir a negociação pelo badalado jogador argentino de 23 anos.

O empresário norte-americano está na França, mas conta com aliados importantes para convencer a franquia da Major League Soccer (MLS), a liga profissional da terra do Tio Sam. Um deles é Michael Gerlinger, alemão que passou 18 anos no Bayern de Munique. O braço direito germânico é diretor na Eagle Holding, empresa que pertence ao próprio mandachuva do Mais Tradicional.

Na última segunda-feira (25), o Botafogo, enfim, formalizou uma proposta com Almada, que, por sua vez, já havia se acertado com o clube em relação a salário e tempo de contrato. Resta, portanto, apenas o “ok” do Atlanta United, além de entre outros pormenores.

Com 23 anos, Almada é uma das grandes promessas do futebol argentino. Em 2022, ele sagrou-se campeão do mundo, no Qatar, por sua seleção. Cria do Vélez Sarsfield, a fera tem contrato com o Atlanta United até a metade de 2025 e poderia, portanto, assinar um pré-contrato com outro clube somente a partir do início do ano que vem. Os norte-americanos, no entanto, não querem perdê-lo de graça.

