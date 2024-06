Vídeos: Astros do Amazonas almoçam em feira e viralizam nas redes sociais

O quarteto renomado do Amazonas protagonizou uma cena para lá de curiosa durante a folga da última quarta-feira (27), em Manaus. Atletas celebraram a vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, saboreando um churrasquinho na Feira do Produtor, na zona leste da cidade, e viralizaram após publicação do vídeo nas redes sociais do clube.

Bárbio, Dentinho, Jô e Sassá almoçaram acompanhados do presidente do Amazonas, Wealey Couto, na Churrascaria do Tonhão – um quiosque da feira popular. Uniformizados, os jogadores, com passagens por grandes clubes da Série A e pelo futebol internacional, foram reconhecidos por torcedores e causaram um verdadeiro alvoroço no local.

“Turistando hoje. Coco fresco. Peixe fresco na hora, eu quero”, brincou Sassá, ex-Botafogo, em um dos vídeos. Logo depois, o atleta filma um quiosque repleto de queijos.

Veja abaixo

Simplesmente Sassá, Barbio, Jô, Dentinho e cia almoçando na zona leste de Manaus. O artilheiro da Onça compartilhou a visita na suas redes sociais. Já falei pra ele comprar logo o quilo da Farinha que na Feira sempre é mais em conta ???? pic.twitter.com/ALfOffVpjo — Larissa Balieiro (@larissabalieir0) June 26, 2024

Além dos vídeos compartilhados por torcedores, o registro do Amazonas também viralizou nas redes sociais entre quarta e quinta-feira. O perfil oficial fez questão de acentuar a identificação do clube com suas raízes: “Vitória a gente comemora em casa! Hoje foi dia de almoçar no coração da Zona Leste, ao lado do nosso povo, na feira do Produtor. Somos Amazonas”.

É a Onça-pintada na Zona Leste! ????????#SomosAmazonas pic.twitter.com/jHKDx16Cf3 — Amazonas FC (@oficialamfc) June 27, 2024

Amazonas na Série B

A Onça Pintada da Zona Leste e o Paysandu são os únicos representantes da região Norte na Série B do Brasileirão 2024. Empatadas com 15 pontos, as equipes figuram na 14ª e 15ª colocação na tabela, respectivamente. O Amazonas soma quatro vitórias, três empates e cinco derrotas até o momento.

A vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, na terça-feira (25), tirou o Amazonas do Z4 da Série B e o colocou, pelo menos por ora, em uma situação mais tranquila no torneio. O próximo jogo acontece no domingo (30), às 11h, contra o vice-líder Avaí.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.