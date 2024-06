Paulo Bracks é apresentado como CEO do Santos e promete corrigir rotas

O Santos apresentou, nesta quinta-feira (27), Paulo Bracks, novo diretor-executivo do clube. Ele chega para atuar como uma espécie de CEO, comandando as áreas importantes do clube. Assim, ele não atuaria no dia a dia do futebol, mas, sim, do clube como um todo.

Bracks foi apresentado por Luiz Roberto Colombo, membro do Comitê de Gestão do clube. Além disso, o vice-presidente Fernando Bonavides e Daniel Pereira Alves também estiveram presentes. O diretor explicou como foi a conversa e revelou um sonho antigo de trabalhar no Santos.

“A conversa foi muito boa com presidente e comitê. Sei da identificação dele com o clube, tem experiência muito importante. As diretrizes, a história dele aqui dentro, ele é um conhecedor do Santos. Conversa muito boa no sentido de necessidades do clube. Liderança, controle, gestão, profissionalismo. Clube hoje precisa do que eu me vejo apto a fazer. Entra dentro do futebol profissional. O que me trouxe até aqui além da marca do Santos, é que sempre quis trabalhar aqui. Não falo da boca para fora. Hoje, o objetivo e a meta que o clube têm eu posso agregar”, disse Paulo Bracks.

Paulo Bracks quer o Santos crescendo no futebol

Apesar de ser responsável pelo clube por um todo, o novo diretor vê o futebol como o carro-chefe do Santos. Assim, ele entende que o Peixe precisa crescer no setor de análise de mercado, uma vez que a janela de transferências abrirá em julho.

“O Santos é um clube de futebol e o carro-chefe é o futebol profissional. Embora minha área seja geral, base, feminino, marketing, comunicação… Obviamente, hoje o Santos está onde não deveria. Estarei ao lado e acima do departamento do futebol profissional para auxiliar em tudo. Faz parte do meu dia a dia estar ao lado do futebol. Inconcebível um trabalho que não seja de reconduzir o Santos à Série A. Não só as questões financeiras, mas análise de mercado, que precisamos otimizar. Estamos preparados”, falou o dirigente.

Por fim, Bracks revelou que decidiu chegar no meio da temporada para ter uma ideia mais assertiva para 2025. O Santos espera estar na elite do futebol no ano que vem e buscou apresentar uma visão otimista para este período.

“Eu estou chegando antes da próxima temporada começar. Isso vai me permitir uma análise melhor, uma ação mais assertiva, para 2025. Hoje, é um momento de reconstrução do clube. Aliás, algumas decisões vão ter que ser tomadas para corrigir rotas. Vai fazer parte da minha função. Vejo pelo lado positivo de estar aqui meses antes de 2025. Vamos fazer de tudo para conseguir os resultados esse ano para começarmos bem maiores”, finalizou.

Bracks teve uma atuação destacada em 2023, quando o Vasco havia acabado de se tornar SAF. Contudo, acabou deixando o clube e estava livre no mercado desde dezembro do ano passado.

