Matheus Pereira brinca sobre assistência no Cruzeiro: ‘Eu ia dominar’

O Cruzeiro venceu o Athletico, por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (26), no Mineirão, em jogo do Campeonato Brasileiro. Chamou atenção, no entanto, a assistência do meia Matheus Pereira para o gol marcado por Vitinho.

Todavia, o camisa 10 do Cruzeiro assumiu que a ideia era dominar a bola. No entanto, o passe deu certo e, dessa forma, o time azul ampliou o placar que já estava 1 a 0 quando o passe foi feito.

“Foi assistência, né (risos)?. O importante é que foi gol. Nós trabalhamos essa jogada depois do dia em que chegamos da Bahia, então saiu bem como queríamos”, salientou Matheus Pereira, que reconheceu, afinal, que tentou dominar a redonda.

“A verdade é que eu ia dominar (risos). Mas, como costumo dizer, quando a fase está boa, você pode até errar o domínio que às vezes vai dar em gol. Às vezes pode não dar também, isso é de momento”, finalizou.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou à quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos somados. A Raposa agora se prepara para enfrentar o Flamengo, no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

