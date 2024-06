Jornalista vê Gabigol como ‘moeda podre no mercado’ e revela desejo do Flamengo

Com futuro indefinido, Gabigol ficará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de segunda-feira - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O futuro de Gabigol ainda é incerto, mas a permanência no Flamengo parece cada vez mais abstrata. Sabe-se, por outro lado, que o atacante desperta interesse de clubes do Velho Continente e até mesmo da elite do futebol nacional. Como é o caso do Palmeiras, por exemplo. No entanto, o jornalista Renato Maurício Prado avalia a sondagem paulista sob o mesmo ponto de vista da situação de Bruno Henrique.

Renato Maurício Prado disse que o Flamengo conta com a negociação de Gabriel Barbosa ainda nesta janela. O comunicador, que almeja a saída, garante que a transferência do atleta é um desejo da diretoria. Em contrapartida, o jornalista descarta uma possível ida para rivais diretos, visto que considera o camisa 99 ”uma moeda podre no mercado”.

“O Palmeiras quer fazer a mesmíssima coisa que fez com o Bruno Henrique. Os agentes supostamente ouviram uma proposta mirabolante, e o Flamengo, como trouxa, caiu. Ele, Flamengo, fez um contrato de três anos com um jogador com mais de 30 anos e histórico de lesão. O que está se vendo é esse Bruno Henrique. Com Gabriel é a mesma coisa. É mais novo, não tem contusões graves, mas a bola dele sumiu. O Gabriel e a bola passaram a viver um caso de divórcio. Se sou o Flamengo, peço o troco para o Palmeiras agora ou no final do ano. Eu não faria oposição alguma”, e prosseguiu:

“Tudo que o Flamengo quer é negociar o Gabigol nessa janela. Esse é o desejo da diretoria do Flamengo. O próprio Tite não faz esforço. O Gabriel não vai jogar. Só vai a campo se o jogo estiver complicado, mas dificilmente fará sete jogos antes da janela. O Flamengo quer negociar ele. Por isso ele não vai cumprir sete jogos. O Flamengo não vai fazer esforço, Gabriel. O Flamengo não quer negociar com você. Como diz a Leila, sua história acabou. O perigo é que o Dudu continuou, e o Gabigol pode continuar também. Mas não é desejo. Tem sondagem. Proposta? Nada. Nenhuma proposta oficial por ele. Acho o Gabriel, me desculpe pela idolatria, pois fez muito, mas hoje o Gabriel virou moeda podre no mercado”, disse ao UOL Esporte.

Estafe de Gabigol se manifesta sobre propostas

Gabriel Barbosa fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. Ou seja, já na próxima segunda-feira. Pela proximidade da data, é natural que o nome do atacante movimente o mercado e as principais pautas esportivas do país.

Apesar de ter o nome vinculado ao Palmeiras nos últimos dias, o estafe de Gabigol negou qualquer sondagem recente por parte do clube paulista. Por outro lado, no entanto, revelou ao ‘O Globo’ que há concorrentes brasileiros mais específicos.

Sabe-se que Gabriel Barbosa prioriza uma possível renovação com o Flamengo, mas não vai fechar portas para negociações com outros clubes. O jornal garante, ainda, que Gabigol não planeja esperar até dezembro para definir o futuro.

