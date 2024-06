Flamengo sofre mais de um gol em um mesmo jogo após quase dois meses

O Flamengo abriu com Pedro no primeiro tempo, mas sofreu uma virada do Juventude e perdeu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi. Assim, os comandados de Tite sofreram dois gols em um mesmo jogo após quase dois meses.

Aliás, Rossi, goleiro rubro-negro, fez grandes defesas no decorrer do jogo e protagonizou uma excelente atuação em campo. No entanto, ele não conseguiu conter os ataques de Lucas Barbosa e Luis Mandaca em Caxias do Sul. O Juventude marcou dois gols de bola parada e subiu para 11ª colocação do Brasileirão.

Defesa do Flamengo

A última vez que os jogadores rubro-negros foram vazados duas vezes em uma mesma partida foi no dia 28 de abril, diante do Botafogo, também pelo Brasileirão. Na época, os atletas alvinegros marcaram dois gols no segundo tempo e venceram por 2 a 0 no Maracanã.

O Flamengo ao todo tem 11 gols sofridos no Brasileirão e está entre as cinco defesas menos vazadas do campeonato. Após atuações inconstantes e resultados ruins, Tite aos poucos vem conseguindo trazer um pouco de solidez e equilíbrio ao elenco rubro-negro.

O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (30/06), diante do Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Com 24 pontos conquistados, os comandados de Tite seguem na liderança do campeonato.

