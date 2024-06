Cristiano Ronaldo quase sofreu acidente em saída de jogo da Eurocopa

A influência e idolotria que Cristiano Ronaldo conquistou durante a sua carreira é um algo surpreendente. Tal situação se encaixa para jovens que se tornaram jogadores e até fãs. Assim, para conseguir a atenção ou uma foto com o astro, essas pessoas são capazes de passar até por situações perigosas.

Isso, aliás, ocorreu na derrota de Portugal por 2 a 0 para Geórgia, no último jogo do Grupo F da Eurocopa, na última quarta-feira (26). Após o jogo, Cristiano Ronaldo descia para o vestiário da Veltins-Arena e quase sofreu um acidente. Afinal, um torcedor se jogou da arquibancada para tentar ficar próximo do Robozão e quase o acertou. O fato de o atacante estar acompanhado de seguranças impediu um episódio negativo. Os agentes agiram rápidos e detiveram o fã.

Apesar do resultado negativo, Portugal e Cristiano Ronaldo conseguiram a classificação para a próxima fase da Eurocopa. Isso porque a seleção lusitana foi a primeira colocada do grupo, com seis pontos. Assim, com a vaga garantida nas oitavas de final, terá a Eslovênia como adversária. O confronto vai ocorrer na próxima segunda-feira (01/07), às 16h, no estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Torcedor se joga de arquibancada e quase atinge Cristiano Ronaldo???? pic.twitter.com/rZxrKyYCwY — O Matogrossense (@o_matogrossense) June 27, 2024

Cristiano Ronaldo acumula marcas positivas e negativas

Nesta edição da Eurocopa, Cristiano Ronaldo conseguiu dar assistência para o gol de Bruno Fernandes contra a Turquia. Por outro lado, ele não conseguiu fazer nem sequer um gol e atingiu feito negativo. Afinal, é a primeira vez que ele termina a fase de grupos de um grande campeonato, Copa do Mundo ou Eurocopa, sem marcar gols.

O atacante não pode reclamar que faltaram oportunidades, até porque ele foi o jogador que mais tentou balançar a rede dos adversários na fase de grupos. Isso porque finalizou 12 vezes. Outra proeza foi ter se tornado o único jogador a disputar seis edições da Euro.

