Coritiba divulga novos uniformes para a temporada

O Coritiba, em conjunto com a Diadora, marca italiana de sportswear e um dos principais players do mercado internacional de calçados e vestuário, apresentou na última quarta-feira (26) o novo enxoval do Coxa para a sequência da temporada. Antiga parceira da equipe entre 2006 e 2007, os italianos voltam ao time de Curitiba com produtos de alta performance, trazendo novamente o característico design italiano e a qualidade dos uniformes.

Entre as novidades, o modelo Squadra, disponível nas camisas 01 e 02, possui detalhes exclusivos, como o ombro boleado, além de tecidos Dry Squadra de secagem rápida. As listras horizontais são alusivas à velocidade e futuro, com grafismo multicor, numa junção de verdes inspirados na multidão que povoa o Couto, que está representada em ilustração interna aplicada na gola trapézio. O escudo é feito em TPU e logotipos em silicone compõem as aplicações no peito e ombros. A ventilação lateral gerada pelo Jacquard Frieze, além de golas e mangas anatômicas, projetam maior conforto e leveza aos atletas em campo e aos torcedores na arquibancada.

Já a versão Fan, dedicada ao uso casual, explora as clássicas aplicações em bordado no escudo e Diadora, mesclando tecnologias atuais com a rusticidade do vestuário raiz de futebol, fazendo alusão às camisas que a Diadora produziu para o Coxa nos anos 2000. Traz tecido liso com maciez e secagem rápida e a ventilação lateral é gerada pela malha AeroDry, de micro furos, além de golas e mangas anatômicas, que projetam maior conforto aos torcedores no uso casual.

Opinião de dirigentes do Coritiba e Diadora

Para Carlos Amodeo, CEO do Coritiba, o retorno da parceria é mais um importante dado pela SAF. “É um marco importante no projeto de reestruturação do Coritiba, através da nossa reconexão com uma marca que possui relevância histórica e representatividade no mercado global do futebol. Isto reforça e valoriza nossa marca. Além disso, em termos financeiros, este é o maior contrato de fornecimento de material esportivo da história do clube. Estamos certos de que será uma parceria de muito sucesso”, finaliza Amodeo.

Milton de Souza, diretor geral da Diadora no Brasil, também comemora: “A Diadora já possui um legado significativo com o Coritiba e é lembrada como um dos principais patrocínios da nossa marca no Brasil. A memória afetiva do torcedor com a Diadora é forte, pois estivemos ao lado do clube em momentos memoráveis para a torcida. Consideramos o Coritiba um grande clube, de importância e relevância nacional e essencial para a expansão e ganho de reconhecimento de marca da Diadora no Brasil”.

Ele também falou sobre a criação dos novos uniformes: “A elaboração dos novos uniformes foi feita a quatro mãos pelo nosso time de desenvolvimento em colaboração com o Coritiba, resultando em um design que reflete a essência italiana da Diadora e a identidade inconfundível alviverde”, completou o executivo.

Os novos uniformes já estão disponíveis para compra na loja oficial do Coritiba, na Coxa Store (https://coxastore.com.br/), no site da Diadora e em parceiros autorizados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook