Fluminense tem dois confrontos diretos seguidos para subir na tabela

Fluminense recebe o Vitória no Maracanã no primeiro jogo pós-era Diniz - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Em último no Campeonato Brasileiro, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (27) para enfrentar o Vitória, no Maracanã, pela 12ª rodada, no primeiro jogo pós-era Fernando Diniz. E este será apenas um de dois compromissos consecutivos contra adversários da zona do rebaixamento do Brasileirão.

O Leão da Barra, adversário de logo mais, vem na 17ª posição, com nove pontos, e visa deixar o Z-4, o que só aconteceria em caso de vitória. O Tricolor, aliás, com seis pontos, pode até ultrapassar o time baiano na tabela, mas precisaria vencer por dois gols de diferença.

O adversário seguinte do Fluminense na temporada é, então, o Grêmio, no Centenário, em Caxias do Sul, no domingo (30), pela 13ª rodada. O Tricolor Gaúcho vem mal das pernas e aparece apenas na 19ª posição, uma acima do Flu. Bom lembrar, porém, que os gremistas possuem um jogo a menos em relação aos cariocas.

O time treinado por Renato Portaluppi está com sete pontos, um a mais que o Flu. Na última quarta (26), ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa, pela 12ª rodada.

O jogo do Fluminense contra o Vitória, nesta quinta, marca a reestreia de Marcão como técnico. Auxiliar permanente da casa, é ele quem assume quando treinadores perdem o cargo no clube. Ao todo, são 56 jogos com 25 vitórias, 17 derrotas e 14 empates, com aproveitamento de 52,98% – leia aqui sobre as passagens de Marcão pelo Flu.

