John analisa vitória do Botafogo e comenta defesa no fim: ‘Muito difícil’

Na última quarta-feira (26/06), o Botafogo venceu o Bragantino de virada por 2 a 1 no Nilton Santos. Eduardo, com dois gols marcados, se destacou em campo. No entanto, John também teve participação decisiva no jogo. O goleiro alvinegro defendeu uma cabeçada de Vitinho e fez um milagre no fim da partida.

“Cara, foi muito rápido ali. Ele acertou uma cabeçada. No entanto, fui feliz e pude fazer uma grande defesa, muito difícil. Agora é dar sequência. Afinal, sabemos que é um campeonato longo, temos grandes jogos pela frente. A equipe jogou muito, fizemos grande jogo, todo mundo está de parabéns pelo resultado”, disse John na zona mista do Nilton Santos.

Momento do Botafogo

O Glorioso levou susto, mas conseguiu mais uma vitória no Brasileirão. Sob comando de Artur Jorge, os jogadores alvinegros contam com 11 jogos de invencibilidade na temporada. O técnico português, em pouco tempo, vem dando resultado no clube carioca.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (29/06), diante do Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação do campeonato e pode chegar na liderança em caso de uma vitória no clássico.

