Salário de Vini Jr. supera carro mais caro à venda no Brasil; veja lista completa

Vini Jr. é presenteado com carros por patrocinadora do Real Madrid - (crédito: Foto: Divulgação/Real Madrid)

É inegável que Vinícius Júnior é o impulsionador do protagonismo entre brasileiros no futebol mundial na atualidade. Não à toa, o craque recebe uma das maiores remunerações do Real Madrid: € 20,83 milhões (R$ 118,7 milhões) por temporada. O talento acrescido ao poderio de decisão dentro de campo são responsáveis por lhe proporcionar uma vida ostensiva. Só para se ter ideia, com o valor mencionado acima, Vini seria capaz de comprar o terceiro carro mais caro do mundo à vista – e sobraria dinheiro em conta.

É importante destacar que o valor de R$ 118,7 milhões é referente ao recebido por temporada. Esse total, portanto, equivale a cerca de R$ 9,9 milhões mensais. Ou seja, Vini Jr. só seria capaz de adquirir um exemplar do Bugatti La Voiture Noire, terceiro carro mais caro do mundo em 2024, de forma à vista se o paralelo for em relação aos € 20,83 milhões. Isso porque o veículo custa cerca de R$ 95,8 milhões, segundo levantamento da Revista Cars.

Cinco carros mais caros do mundo

1. Rolls-Royce Boat Tail: R$ 147 milhões

2. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail: R$ 125 milhões

3.Bugatti La Voiture Noire: R$ 95,8 milhões

4.Lamborghini Sian: R$ 18,3 milhões

5. Rimac Nevera: R$ 12 milhões

*segundo levantamento Revista Cars

Carros mais caros à venda no Brasil

No Brasil, Vinícius Júnior seria capaz de fazer investimentos ainda mais deslumbrantes. O astro do Real Madrid poderia ter uma Ferrari SF90 Spider na garagem, por exemplo. O exemplar é tido como o carro mais caro à venda em território nacional na atualidade: R$ 7,9 milhões.

1. Ferrari SF90 Spider: R$ 7,9 milhões

2. Ferrari Purosangue: R$ 7,6 milhões

3.Lamborghini Huracán STO: R$ 5,9 milhões

4. Ferrari 296 GTS: R$ 4,6 milhões

5.Lamborghini Huracán Tecnica: R$ 4,4 milhões

*Segundo dados do site NSC Total

Coleção de Vini Jr.

O camisa 7 do Real Madrid coleciona carros em sua garagem desde 2019, antes mesmo de ter carteira de motorista. Alguns modelos de Vini Jr. são: Audi Q8 50 TDI Quattro Tiptronic; Audi A7 50 TDI (considerado um dos mais bonitos da categoria); Audi e-tron Sportback 55 elétrico e BMW.

A Lamborghini Urus Performante 2023, modelo de carro que Vini Jr. foi flagrado em agosto do ano passado, custa aproximadamente R$ 4,1 milhões. O exemplar é o mais vendido da marca em todo mundo. Da mesma forma, o brasileiro esteve recentemente pelas ruas da Espanha com um Audi Q8 50 TDI Quattro Tiptronic – no valor de 117,2 milhões de euros.

