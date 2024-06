Campo de futebol afunda e enorme cratera é aberta; veja o vídeo

Cratera gigantesca foi aberta no meio de um campo de futebol - (crédito: Foto: Reprodução)

Uma enorme cratera destruiu um campo de futebol em Alton, nos Estados Unidos. Uma câmeras de segurança gravou o momento do incidente. Aliás, o buraco tem 30 metros de largura e 30 metros de profundidade e se abriu no meio do campo. A informação foi divulgada pelo “The Sun”.

A cratera engoliu assentos e um poste de luz, mas ninguém se feriu. Ela teria sido causada por uma mina subterrânea da empresa New Frontier Materials, que emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

– Ninguém ficou ferido no incidente, que foi relatado aos funcionários da Administração de Segurança e Saúde em Minas de acordo com os regulamentos aplicáveis – disse um representante da empresa.

– A segurança é nossa maior prioridade. Trabalharemos com a cidade para remediar esse problema o mais rápido e seguramente possível para garantir o mínimo impacto na comunidade – concluiu.

As autoridades estão investigando o incidente para determinar as medidas necessárias para garantir a segurança da área.

Casos como esses são comuns nos Estados Unidos

Ainda segundo o The Sun, casos de crateras são comuns nos Estados Unidos. Além disso, nos últimos 15 anos, os danos causados por buracos custaram, em média, pelo menos 300 milhões de dólares por ano, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA.

Isso porque os custos dos afundamentos não são compilados a nível nacional, portanto, o valor real é provavelmente muito mais elevado.

Acredita-se que o maior buraco que desabou esteja no Alabama. Aliás, o Golly Hole, localizado no Condado de Shelby, desabou em 1972 e tem 99 metros de comprimento, 91 metros de largura e 37 metros de profundidade.

