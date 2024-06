Kendry Páez bate mais um recorde em sua curta carreira

Ecuador's defender #03 Piero Hincapie celebrates scoring his team's first goal with teammates Ecuador's forward #16 Jeremy Sarmiento, Ecuador's midfielder #23 Moises Caicedo and Ecuador's midfielder #10 Kendry Paez during the Conmebol 2024 Copa America tournament group B football match between Ecuador and Jamaica at Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada, on June 26, 2024. (Photo by Chris CODUTO / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Aos 17 anos de idade, Kendry Páez dá seguidas mostras de que tem potencial para coisas grandes na carreira. Nesse sentido, a mais recente delas foi a marca estabelecida na vitória do Equador, por 3 a 1, diante da Jamaica, na Copa América.

Ao converter penalidade já aos 49 minutos do primeiro tempo, ele se tornou o atleta mais jovem, no século, a marcar um gol pela competição continental. Nesse ínterim, quem detinha tal marca é o hoje veterano e ainda em atividade Roque Santa Cruz. Aos 42 anos, o paraguaio de rodagem na Europa por clubes como Bayern de Munique e Manchester City defende as cores do Libertad.

Apesar da importância do feito, Kendry Páez não bateu a marca quando se olha para toda a história da Copa América. Isso porque, no distante ano de 1921, o paraguaio Gerardo Rivas fez um gol na competição tendo somente 16 anos de idade. Além do Libertad, Gerardo defendeu somente outros dois clubes em sua carreira, ambos da Argentina: Atlético Rafaela e Rosario Central.

Coroação

Para a joia do futebol equatoriano, o sabor do tento foi ainda mais especial, pois foi somente o segundo com a camisa da seleção principal. Mesmo com os bons desempenhos pelo Independiente del Valle que renderam uma negociação com o Chelsea e vestir a camisa da Tri entre os profissionais, ainda faltava coroar sua ascensão com bola na rede.

Mesmo assim, os recordes fazem parte da sua trajetória ainda inicial como atleta. Para se ter uma ideia, ele é o mais novo na história a marcar um gol no Campeonato Equatoriano e também o mais jovem autor de gol em Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Situação na Copa América

Com o resultado positivo diante dos jamaicanos, o Equador não só eliminou um concorrente direto como ficou muito vivo na briga por vaga nas quartas de final. Na última rodada do Grupo B, os comandados de Félix Sánchez jogam diante do México, no domingo (30), às 21h (de Brasília), por qualquer empate.

