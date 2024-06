Torcedores do Corinthians invadem CT e Parque São Jorge

Torcedores não quiseram diálogo com seguranças do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução)

Na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive um momento turbulento dentro e fora de campo. Nesta quinta-feira (27), um dia após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Neo Química Arena, torcedores invadiram o CT Joaquim Grava e a sede social do Parque São Jorge.

Os torcedores não encontraram comissão técnica e os jogadores. Afinal, era dia de folga para todos. No Parque São Jorge, contudo, o grupo chegou até o quinto andar do prédio administrativo, onde fica a sala do presidente Augusto Melo. O vidro que separa o hall do elevador das salas foi quebrado pelos invasores.

Funcionários teriam sido ameaçados pelos torcedores, bem como o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, que tentou conter o avanço. As polícias militar e civil foram chamadas e, ao chegarem, pediram aos sócios para deixarem a piscinas e outras áreas do clube.

Já no CT Joaquim Grava, os torcedores entraram por meio de uma cerca que separa a base e o local que fica o elenco principal. Os profissionais da segurança tentaram conversar com os invasores, mas não obtiveram sucesso.

Ainda nesta quinta-feira, os muros do Parque São Jorge foram pichados com mensagens e ameaças. Frases como “Mostra atitude”, ”Acabou a paz” e “Time sem vergonha” acabaram sendo escritas. Em seguida, Timão á realizou a pintura para apagar as mensagens.

