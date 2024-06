Brasiliense Caio Bonfim vence Troféu Brasil e bate recorde sul-americano

A 43ª edição do Troféu Brasil de Atletismo começou com brilho candango. O brasiliense Caio Bonfim voou na marcha atlética e quebrou o recorde sul-americano na prova de 20 mil metros, nesta quinta-feira (27/6), na pista do Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O atleta da capital completou o percurso em 1h19min52s e se tornou o primeiro sul-americano a fazer um tempo abaixo de 1h20. Ele também irá representar o quadradinho nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e é esperança de medalha para o Brasil. A vencedora no feminino foi Viviane Lyra.

O resultado foi a 17ª vitória do marchador de 33 anos no Troféu Brasil e o faz sonhar ainda mais com a possibilidade de um pódio olímpico para coroar a carreira. Veterano da competição internacional, o melhor resultado foi o 4º lugar nos Jogos do Rio-2016, além de ter sido bronze no mundial de Londres 2017 e Budapeste 2023 e contar com quatro medalhas de Pan-Americanos, duas pratas e duas de terceiro.

"Esperança é a palavra. Quero chegar na melhor forma possível para estar na briga. Na última Olimpíada era o 22º e fiquei em quarto. É o pé no chão, literalmente, chegar na melhor forma possível para estar na briga. É boa forma, cabeça erguida e sonhar. Olimpíada é sonho”, disse Caio à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

O tempo estabelecido pelo candango foi recorde brasileiro, sul-americano e do próprio campeonato, quebrando a marca anterior dele mesmo, de 1h20min13s em 2021. Ele foi seguido pelo conterrâneo Max Batista Gonçalves do Santos, com a prata (1:20.24.0) e Matheus Gabriel de Liz Corrêa, em terceiro (1:20.51.4).

"Foi uma prova maravilhosa, gostei por ser o primeiro atleta sul-americano a correr esse tempo em pista. Esse ano eu quis me desafiar, correr em vários circuitos e em pista também. Isso traz confiança para chegar em Paris da melhor forma possível", acrescentou o marchador.

A quebra de marcas não ficou restrita apenas a Caio. Entre as mulheres, Viviane Lyra completou os 20 mil metros em 1h30min38s, melhor recorde brasileiro e do Troféu Brasil. A mineira também estará em Paris e pode disputar o revezamento da maratona de marcha atlética mista em dupla com o candango. Erica Rocha de Sena (1:32.06) ficou com a medalha de prata e Gabriela Muniz (1:34.34) com a de bronze.



