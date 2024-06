São Paulo bate o Corinthians no Brasileiro Sub-20; zagueiro do Timão sai de ambulância

O São Paulo venceu o Corinthians nesta quinta-feira (27), por 3 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20. Os gols da partida, realizada no Canindé, foram marcados por Ryan Francisco e Alves (2) para o Tricolor, com William descontando para o Timão.

No entanto, um lance gerou preocupação em todos. Autor do gol do Corinthians, o zagueiro William teve que sair do estádio de ambulância após uma dividida com Felipe. No lance, ambos dão carrinho, mas o joelho do são-paulino acerta a cintura do defensor. Ele chegou a levantar logo após o lance. Contudo, caiu no gramado aos prantos, com muitas dores na região lombar. O choro do jogador era perceptível até para os poucos torcedores nas arquibancadas.

O resultado tira o São Paulo da lanterna do Brasileirão. Agora, o Tricolor está em 19º, com apenas sete pontos em 11 partidas. O Corinthians também está em situação complicada, na 17ª posição, com oito.

Foi o primeiro jogo na competição que o São Paulo não levou mais de dois gols. No entanto, a meta tricolor foi vazada em todas partidas.

São Paulo sai atrás do placar

O São Paulo começou melhor o jogo, colocando pressão no Corinthians. Porém, quem saiu na frente foi exatamente o Timão. Em cobrança de escanteio, William aproveitou desvio na área para empurrar para o fundo do gol. O jogo seguiu parelho, mas o Tricolor conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Aos 39, Ryan Francisco aproveita corte errado na defesa rival e finalizou. A bola ainda bateu na marcação para matar o goleiro.

A partida foi paralisada aos oito do segundo tempo para o atendimento ao zagueiro William. O jogo ficou parado por cerca de dez minutos, com a entrada da ambulância em campo. O São Paulo voltou melhor e virou o jogo aos 34 minutos em cobrança de pênalti de Alves, que deslocou o goleiro na batida.

O jogo ficou quente, com reclamação de ambos os times. O técnico do São Paulo foi expulso. Contudo, a equipe não sentiu a falta de seu comandante e ampliou o marcador aos 51, novamente com Alves.

