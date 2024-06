Ceará acerta contratação do técnico Léo Condé, ex-Vitória

Logo no dia seguinte à demissão do técnico Vagner Mancini, o Ceará acertou com seu substituto. Nesta quinta-feira (27), o Vozão fechou acordo com Léo Condé para o restante da temporada na Série B.

O treinador de 46 anos estava sem clube desde que deixou o Vitória, em maio deste ano. Ele chega para melhorar o desempenho do Ceará, que se encontra na 11ª posição, com 16 pontos. O time, aliás, não vence há quatro partidas na temporada.

Condé é o técnico atual campeão da Série B. Afinal, foi com ele no cargo que o Vitória conquistou o título, que deu o acesso de volta à Série A ao Leão. Ele ficou mais de um ano no clube baiano, somando 73 partidas, com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas – aproveitamento de 56,1%.

Além da Segundona 2023, Condé conquistou o Campeonato Baiano de 2024. Sua saída se deu após um jejum de sete jogos sem vencer e dentro do Z-4 do Brasileirão. O novo comandante do Ceará acumula passagens por América-MG, Ipatinga, Tupi, Nova Iguaçu, Caldense, Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo-SP, Paysandu, São Bento e Novorizontino.

O próximo jogo do Ceará e possível estreia de Léo Condé será no sábado (29), contra o Ituano, na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Segundona.

