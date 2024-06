CBF confirma jogos do Juventude contra Atlético-MG e São Paulo em Brasília

Brasília e o Mané Garrincha serão casa para o Juventude por uma semana, com dois mandos de campo do clube vendidos para a capital - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Vai ter futebol da elite em Brasília. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (27/6) a tabela detalhada das rodadas 16 a 19 do Brasileirão 2024 e confirmou as partidas do Juventude contra Atlético Mineiro e São Paulo no Mané Garrincha, em 16 e 21 de julho, respectivamente. O clube gaúcho vendeu os dois mandos de campo e deve gerar lucro acima de R$ 2 milhões com os jogos.

Apesar da insatisfação por parte da torcida jaconera, a diretoria do Ju manteve a decisão em atuar longe do Alfredo Jaconi. Os confrontos serão as duas últimas atuações do time comandado por Roger Machado como mandante no primeiro turno, pela 17ª e 18ª do campeonato nacional. O presidente Fábio Pizzamiglio explicou ao blog Drible de Corpo que a opção foi para amenizar os problemas logísticos, pois o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, via de acesso mais fácil para Caxias do Sul, ainda está fechado pelo desastre natural ocorrido no Rio Grande do Sul.

“Queremos mais estrutura e facilidade de logística. Neste momento está complicado aqui para nós. O Jaconi está ok, mas os voos estão complicados. Hoje, mesmo com voo fretado, tivemos que vir de Florianópolis para Caxias do Sul de ônibus. Quase 10 horas de viagem. Temos que sair sempre dois dias antes e chegar um dia depois, não dando tempo de treinar. Jogaremos contra o Inter aqui e logo depois nos deslocamos. Depois de Brasília, vamos a Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro (pela 19ª rodada)”, disse Pizzamiglio para o Drible de Corpo.

“Nesse período em Brasília pelo menos conseguiremos treinar entre um jogo e outro. Aqui, com as chuvas, não estamos conseguindo. Vamos ficar direto. A proximidade do hotel, do CT, do estádio e do deslocamento de Brasília a Belo Horizonte depois dos jogos facilitam”, acrescentou.

Atualmente em 11º no campeonato, o alviverde ainda não perdeu como mandante pelo Brasileirão 2024. O resultado mais recente foi dos mais expressivos, com vitória de virada por 2 x 1 contra o líder Flamengo. A mudança, no entanto, traz um reflexo positivo nos cofres do Juventude. A estimativa é do acordo para as partidas serem em Brasília ter valor acima dos R$ 2 milhões.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima