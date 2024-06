Guia do dia 9 da Copa América: veja agenda, escalações e onde assistir

O desenho do mata-mata da Copa América começa a tomar mais forma com o término da fase de grupos e a conclusão da segunda rodada de confrontos nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira (28/6), será vez dos países da chave D entrarem em campo para ficar em dia com a competição antes da largada da bateria final de partidas. O Brasil enfrenta o Paraguai, às 22h, em Las Vegas, sob risco de se complicar, enquanto a Colômbia pega a Costa Rica, às 19h, no Arizona, podendo garantir a classificação.

O confronto pode significar um déjà vu de dramas do passado vividos pela Seleção Brasileira no país norte-americano. Se a eliminação precoce na fase de grupos em 2016 não serviu de lição para a canarinho, os comandados de Dorival Júnior precisam construir o resultado contra os paraguaios para ficarem em boa posição de classificação. Enquanto isso, o Paraguai dá adeus ao torneio em caso de derrota.

Sem perder há mais de dois anos, precisamente 24 jogos, os colombianos podem se classificar com antecedência para a próxima fase se vencerem novamente. Os candidatos ao título vão precisar, no entanto, furar o ferrolho montado por Gustavo Alfaro para fazer melhor que os tupiniquins e superar os costarriquenhos.

A situação atual do grupo tem a Colômbia isolada em primeiro, com 3 pontos, enquanto Brasil e Costa Rica estão empatados logo atrás com um ponto cada e zerados no saldo de gols. Único derrotado do quarteto, o Paraguai amarga a lanterna sem ter pontuado. A dupla que avançar na chave terá pela frente Uruguai ou, provavelmente, Estados Unidos nas quartas de final.

Confira a seguir, em mais detalhes, os jogos do dia 9 da Copa América.

Colômbia x Costa Rica

A Colômbia aproveitou o tropeço do Brasil na estreia e está em boa posição para sair do grupo como a principal força. O momento só confirma isso, com os colombianos há 24 jogos sem perder e James Rodríguez, encostado no São Paulo, mostrando que ainda pode contribuir em alto nível. O desafio vai ser superar a maior zebra da Copa América até aqui, posto da Costa Rica pelo empate sem gols com os brasileiros. Ainda assim, os costarriquenhos vão precisar fazer mais com a bola no pé, já que pouco criaram no ataque na estreia. O curioso é nunca ter ocorrido um empate entre os países. São 11 encontros, com nove triunfos dos sul-americanos e dois dos centrais.

Data: sexta-feira (28/6), às 19h

Local: University of Phoenix Stadium, Glendale, Arizona

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Colômbia: Vargas; Muñoz, Mina, Sánchez e Mojica; Richard Rios, Lerma e James Rodríguez; Arias, Borré e Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo

Costa Rica: Sequeira; Quirós, Mitchell, Vargas, Calvo e Lassiter; Galo, Brenes e Aguilera; Zamora e Ugalde. Técnico: Gustavo Alfaro

Paraguai x Brasil

O pensamento de um empate contra a Costa Rica estava longe da cabeça do torcedor verde-amarelo, mas agora é preciso acordar para a realidade e evitar um prejuízo maior na Copa América. A Seleção teve dificuldades para fazer gol na estreia e precisa resolver o problema com urgência para vencer o Paraguai e ficar próximo da classificação. Carrasco do Brasil em Copa América e responsável pelas eliminações nos pênaltis em 2011 e 2015, os paraguaios ainda assim não vencem os brasileiros desde junho de 2008. De lá para cá, foram nove jogos, com quatro triunfos canarinhos e cinco empates.

Data: sexta-feira (28/6), às 22h

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay

Escalações prováveis

Paraguai: Morínigo; Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinoza; Villasanti, Cubas e Caballero; Almirón, Arce e Enciso. Técnico: Daniel Garnero

Brasil: Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Jr



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima