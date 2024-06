Vasco acerta contratação de Marcelo Sant’Ana para o cargo de diretor de futebol

Marcelo Sant'Ana é o novo diretor de futebol do Cruz-Maltino - (crédito: Foto: divulgação)

O Vasco acertou nesta quinta-feira (27) a contratação de Marcelo Sant’Ana para o cargo de Diretor de Futebol. Assim, ele chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para começar seu trabalho no clube carioca.

Marcelo, que atualmente estava no América de Natal, já mantinha conversas adiantadas com o Gigante da Colina, mas pediu que o desfecho fosse após o duelo entre o clube contra o Sousa, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O profissional, aliás, é bastante conhecido também por ser presidente do Bahia, entre os anos de 2015 e 2017, período em que conquistou o Campeonato Baiano (2016) e a Copa do Nordeste (2017), no clube baiano.

Marcelo é o profissional que Pedrinho estava procurando para o Vasco

Marcelo, aliás, é justamente o profissional que o presidente Pedrinho procura para o Cruz-Maltino, por ter experiência em SAFs e também em ambientes que buscam recuperação dentro e fora de campo. Todavia, o cargo estava vago desde a saída de Pedro Martins, que pediu demissão por não concordar com a saída de Álvaro Pacheco da função de treinador, após quatro partidas, três derrotas e um empate.

