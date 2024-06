Marcelo pede desculpas à torcida após derrota do Fluminense para o Vitória

Fluminense x Alianza - 29/05/2024..Rio de Janeiro, RJ - 29/05/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Alianza esta noite no Maracan.. pela 6.. rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da Am..rica 2024,.FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

O Fluminense segue mal no Brasileirão e, nesta quinta-feira (27), foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0 no Maracanã. Esse resultado deixa o clube em último lugar, com seis pontos. Assim, fica a quatro pontos do primeiro time fora do Z4.

O lateral-esquerdo Marcelo, aliás, pediu desculpas ao torcedor tricolor ao final de mais um resultado negativo, mas acredita numa recuperação da equipe durante a competição.

“É um momento muito difícil que a gente está passando. Não é de agora, tem um tempo que a gente está nessa. A gente está treinando, tentando sair dessa situação o mais rápido possível. A gente sairá. Infelizmente, não adianta falar aqui, a gente tem que mostrar em campo. A torcida tentou ajudar hoje, empurrar no jogo, mas sei que uma hora a gente conseguirá sair. Demora um pouco, eu tenho certeza que a gente está fazendo o melhor que pode. É a única coisa que posso dizer, pedindo desculpa ao torcedor e pedindo um pouco de paciência”, falou Marcelo ao final da partida.

Marcelo analisa impacto da saída de Fernando Diniz

O Fluminense fez seu primeiro jogo após a demissão de Fernando Diniz. Marcão assumiu o time interinamente. Marcelo finalizou falando sobre o impacto das mudanças na equipe.

“Sim, impactou, mas a gente já no segundo dia sabe que o futebol é assim. Um companheiro, um amigo nosso saiu do nosso trabalho do dia a dia, mas a gente tem que estar com o Marcão, tem que estar com o Fluminense, porque, se a gente ficar pensando nisso, será muito pior. Mas acho que o time reagiu bem. A única situação é que não pode misturar as coisas. Hoje, a derrota não tem nada a ver com o que aconteceu. Acho que essa sequência que a gente está tendo, ruim de jogos, não tem nada a ver uma coisa com a outra”, finalizou o camisa 12 tricolor.

Todavia, agora o Fluminense enfrentará o Grêmio, em Caxias do Sul. O duelo será no domingo (30), às 16h (de Brasília).

