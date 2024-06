CBF divulga tabela detalhada até a 19ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta quinta-feira a tabela detalhada até a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno da competição. A entidade definiu as datas, os horários e os locais da maioria das próximas partidas da competição.

De acordo com a tabela, os jogos da 16ª rodada acontecem entre os dias 10 e 11 de julho; a 17ª será disputada entre 13 a 17 de julho; enquanto a 18ª terá jogos nos dias 20 e 21 de julho; por fim, a 19ª acontece nos dias 24 e 25 de julho.

Veja tabela da CBF

16ª rodada

10 de julho (quarta-feira)

Grêmio x Cruzeiro, às 18h30, no Centenário (RS)

Vasco x Corinthians, às 19 horas, em São Januário (RJ)

Athletico-PR x Bahia, às 19 horas, na Ligga Arena (PR)

11 de julho (quinta-feira)

Palmeiras x Atlético-GO, às 19h30, no Allianz Parque (SP)

Flamengo x Fortaleza, às 20 horas, no Maracanã (RJ)

Criciúma x Fluminense, às 20 horas, no Heriberto Hulse (SC)

Atlético-MG x São Paulo, às 21h30, na Arena MRV (MG)

Vitória x Botafogo, às 21h30, no Barradão (BA)

A definir (data e horário)

Red Bull Bragantino x Internacional, no Estádio Nabi Abi Chedid (SP)

Cuiabá x Juventude, na Arena Pantanal (MT)

17ª rodada

13 de julho (sábado)

Cruzeiro x Red Bull Bragantino, às 16 horas, na Arena Independência (MG)

Bahia x Cuiabá, às 16 horas, na Arena Fonte Nova (BA)

16 de julho (terça-feira)

Juventude x Atlético-MG, às 19 horas, no Mané Garrincha (DF)

Corinthians x Criciúma, às 21 horas, na Neo Química Arena (SP)

17 de julho (quarta-feira)

Atlético-GO x Vasco, às 19 horas, no Antônio Accioly (GO)

São Paulo x Grêmio, às 20 horas, no Morumbis (SP)

Botafogo x Palmeiras, às 21h30, no Nilton Santos (RJ)

Fortaleza x Vitória, às 21h30, na Arena Castelão (CE)

A definir (data e horário)

Internacional x Flamengo, no Beira-Rio (RS)

Fluminense x Athletico-PR, no Maracanã (RJ)

18ª rodada

20 de julho (sábado)

Flamengo x Criciúma, horário e local a serem definidos

Botafogo x Internacional, às 18h30, no Nilton Santos (RJ)

Palmeiras x Cruzeiro, às 21 horas, no Allianz Parque (SP)

21 de julho (domingo)

Grêmio x Vitória, às 11 horas, local a ser definido

Atlético-MG x Vasco, às 16 horas, na Arena MRV (MG)

Bahia x Corinthians, às 16 horas, na Arena Fonte Nova (BA)

Juventude x São Paulo, às 18h30, no Mané Garrincha (DF)

Fortaleza x Atlético-GO, às 18h30, na Arena Castelão (CE)

Red Bull Bragantino x Athletico-PR, às 18h30, no Nabi Abi Chedid (SP)

Cuiabá x Fluminense, às 20 horas, na Arena Pantanal (MT)

19ª rodada

24 de julho (quarta-feira)

São Paulo x Botafogo, às 19h30, no Morumbis (SP)

Cruzeiro x Juventude, às 20 horas, no Mineirão (MG)

Vitória x Flamengo, às 20 horas, no Barradão (BA)

Fluminense x Palmeiras, às 21h30, no Maracanã (SP)

Atlético-GO x Bahia, às 21h30, no Antônio Accioly (GO)

25 de julho (quinta-feira)

Corinthians x Grêmio, às 20 horas, na Neo Química Arena (SP)

A definir (data e horário)

Internacional x Fortaleza, no Beira-Rio (RS)

Vasco x Cuiabá, em São Januário (RJ)

Athletico-PR x Atlético-MG, na Ligga Arena (PR)

Criciúma x Red Bull Bragantino, no Heriberto Hulse (SC)

