Alisson descarta crise no São Paulo e crava: ‘Somos família’

No MorumBIS, o São Paulo levou a melhor contra o Criciúma por 2 a 1 e respirou após duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Alisson e Luciano marcaram os gols do Tricolor e ajudaram o time de Luis Zubeldía a chegar aos 18 pontos. De quebra, assumiu a sétima colocação.

Na saída de campo, Alisson, autor do primeiro gol da noite, abriu o jogo e demonstrou incômodo com as notícias divulgadas nas últimas semanas. Desta vez, ele garantiu que o elenco está unido e ao lado do treinador.

“Tivemos uma sequência ruim, as pessoas falam que tem crise, que tem rixa com treinador. Assim como estamos juntos na vitória, a gente sempre tá junto na derrota. Parabenizar o grupo. Quando a gente tá vencendo, vamos comemorar, quando perde, vamos discutir, mas pelo bem da equipe. É uma família aqui dentro”.

Apesar de viver uma noite de quinta-feira positiva, o São Paulo vinha de duas derrotas na competição. Surpreendentemente, o Tricolor foi superado pelo Cuiabá e Vasco. Sendo assim, o caldeirão ferveu no MorumBIS.

Por fim, o meio-campista elogiou a postura do time, que controlou a partida e, mesmo com o susto nos acréscimos, segurou o marcador: “Tivemos controle de jogo o tempo todo, conseguimos o objetivo de vencer novamente”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.