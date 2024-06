Diego Costa é liberado pelo Grêmio para tratar lesão na Espanha

O atacante Diego Costa teve a liberação confirmada pelo Grêmio para tratar sua lesão na Espanha. Ainda sem previsão para retorno, o departamento médico agiliza a recuperação, ao menos para agosto.

Diego Costa, aliás, tem contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2024 e mora em Eldorado do Sul, próximo do CT Luiz Carvalho, região metropolitana de Porto Alegre, mas sua família permanece na Espanha desde o período em que o jogador atuava no país.

A liberação do atacante, aliás, foi um consenso entre a diretoria e o técnico Renato Gaúcho. Assim, o jogador optou por fazer a recuperação mais próximo de sua família, aproveitando também a estrutura que tem em sua residência.

Estimativa do Grêmio é retorno de Diego Costa em dois meses

Desse modo, Diego postou nas redes sociais vídeos tratando da lesão de grau 3 na coxa esquerda, sofrida no dia 08 de junho. Com estimativa otimista de retorno em dois meses, a diretoria do Imortal está no mercado buscando a contratação de um atacante. Além do Brasileirão, o Grêmio segue vivo na Copa do Brasil e Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.