Gabriel Milito perde dois titulares no Atlético, mas contará com retornos de meias

Técnico argentino contará com retornos, mas também terá desfalques para duelo cotra o Atlético GO - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético venceu o Internacional fora de casa, na última quarta-feira (26), e conseguiu uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. Assim, além da vitória, o time comandado por Gabriel Milito também terá os retornos dos meias Igor Gomes e Otávio ao time.

Todavia, o técnico terá dois desfalques: o zagueiro Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Zaracho é dúvida. O argentino, aliás, saiu no primeiro tempo no duelo contra o Internacional e tem um problema crônico no púbis.

“Zaracho é um jogador importante para nós. Após a partida com o Bragantino, ele se recuperou para o jogo do Palmeiras me tempo recorde. Ele vem com um problema na zona do púbis, que incomoda qualquer jogador. Ele está jogando com essa dificuldade nos oito, dez últimos jogos. Hoje ele aguentou 20 minutos. O campo estava pesado pela chuva. Isso joga contra”, resumiu Milito sobre seu meia.

Veja os desfalques do Atlético de Gabriel Milito:

Lesionados: Zaracho (dúvida), Everson (dúvida), Otávio (dúvida), Rubens, Saravia, Maurício Lemos, Robert (dúvida) e Alisson.

Suspenso: Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa.

Convocados: Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas. (Todos estão com suas respectivas seleções na Copa América, dos Estados Unidos).

Desse modo, o Galo enfrentará o Atlético GO. Jogo marcado para o domingo (30) na Arena MRV, às 11h (de Brasília). O time mineiro ocupa o décimo lugar com 17 pontos.