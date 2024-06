Como Maurício pode atuar no sistema ofensivo do Palmeiras

Apresenta....o do meio-campista Mauricio, na Academia de Futebol do Palmeiras, em S..o Paulo-SP. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) - (crédito: FABIO MENOTTI)

O Palmeiras anunciou na quinta-feira (27), a contratação do meia-atacante Maurício. O jogador, que estava no Internacional, assinou um contrato de cinco temporadas e é o novo jogador do Verdão. Ele só poderá atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Mas como ele pode se encaixar no esquema tático de Abel Ferreira.

Maurício atuou por todas as extremidades do setor ofensivo quando defendia o Colorado. Seu lado preferido é mais aberto pela direita. Assim, o jogador tem a oportunidade de armar as jogadas por dentro do campo, sempre trazendo para o pé esquerdo, o seu favorito. Contudo, isto não significa que ele não atua também em outros setores do campo.

O atleta também já atuou como meia armador e até mesmo aberto pela esquerda. A versatilidade agrada Abel Ferreira, que costuma mexer bastante no sistema ofensivo dependendo do adversário.

No momento, ele teria uma concorrência pesada se quiser atuar pela direita. Isso porque o garoto Estêvão, destaque do Palmeiras na temporada, vem atuando pelo setor. Ele está vendido ao Chelsea, mas só vai sair no segundo semestre de 2025. Assim, ele deve dominar a área enquanto estiver no Verdão.

Mais centralizado também seria um pouco mais complicado, já que o dono da posição é um dos jogadores mais importantes e decisivos do Palmeiras na história. Afinal, Raphael Veiga não carrega o status de ídolo à toa. Além disso, o Verdão trouxe recentemente o meia Rômulo, do Novorizontino, para ser o substituto imediato do camisa 23.

Maurício pode dominar setor ‘abandonado’ no Palmeiras

Já pelo lado esquerdo do ataque palmeirense é aonde Maurício pode se encontrar. Afinal, o setor também é uma dor de cabeça para Abel Ferreira. Desde a lesão de Dudu, no dia 28 de agosto de 2023, o Verdão não conseguiu se acertar naquela posição, fazendo o treinador português, inclusive, mudar a formação tática.

Hoje, Abel conta para aquele lado do ataque o mesmo Dudu, mas ainda voltando de grave lesão no joelho direito e sem ritmo, além de Rony que hoje é mais centroavante do que ponta. Nos últimos jogos, o treinador testou Gabriel Menino no setor, mas Lázaro é que vinha sendo titular até uma contusão na coxa esquerda.

Assim, Maurício pode dominar o lado esquerdo do ataque palmeirense. Como canhoto também pode explorar o forte jogo aéreo que o Verdão possui e também uma das características do esquema de Abel Ferreira.

O treinador ainda não definiu como Maurício ainda vai se encaixar na equipe e ainda vai depender de muitas sessões de treinamento para escolher o melhor lugar para o jogador. Contudo, é inegável dizer que o Verdão tem um grande reforço em suas mãos para o restante da temporada.

