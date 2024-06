Pedro Lourenço diz que Cruzeiro não vai mais contratar nesta janela

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, revelou que não vai mais contratar jogadores para reforçar o elenco celeste. Em entrevista para a ”Itatiaia”, o gestor disse que o técnico Fernando Seabra está com o elenco fechado para o restante da temporada e que não vai ao mercado de transferência novamente.

“Neste ano, não vamos trazer mais jogadores. Já trouxemos o suficiente para o que o time precisa. Para o ano que vem, para fazer novos investimentos, precisamos do apoio do nosso torcedor, que já apoia muito. Estou muito confiante”, disse Pedro Lourenço.

De acordo com o gestor, o Cruzeiro está satisfeito com o elenco e as contratações já feitas para a janela de julho. Até aqui, a Raposa acertou com o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Matheus Henrique, Fabrizio Peralta e Walace e os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

“O clube está sempre aberto, mas não temos mais intenção de trazer mais nenhum jogador. Fizemos um esforço muito grande para trazer esses aí. Achamos que está tranquilo e vamos bem no campeonato. Se tiver uma oportunidade, mas não estamos com nenhum pensamento de trazer jogador neste momento”, falou o gestor, que prosseguiu.

“O clima está muito bom, o ambiente está muito bom. Mudou o clima. Os jogadores estão muito dedicados. Estamos muito felizes com o nosso grupo. Tem que reforçar porque os caras cansam, machucam”, finalizou.

Aliás, os reforços já contratados só vão poder atuar depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil. Até lá, eles vão manter a forma na Toca da Raposa.

