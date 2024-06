Morre Manuel Fernandes, ícone do Sporting, de Portugal

O ex-jogador Manuel Fernandes, ídolo do Sporting e que atuou pela seleção portuguesa, morreu aos 73 anos. Assim, o ex-atleta estava internado há dias e lutava contra um câncer. Ele representou a equipe de Lisboa entre 1975 e 1987, se tornando uma das maiores figuras da história do clube. Na temporada 2000/01, regressou a Alvalade como treinador e também trabalhou como dirigente.

Ao longo da carreira, o ex-jogador esteve em campo em 433 partidas e estufou a rede em 265 oportunidades pelo Alviverde de Lisboa. O clube português, inclusive, já tinha feito uma homenagem ao antigo capitão, nas últimas partidas da Liga, com algumas mensagens de apoio e a visita do presidente Frederico Varandas com a Taça de Campeão Nacional.

Manuel Fernandes conquistou dois Campeonatos Nacionais (1979/1980 e 1981/1982), duas Taças de Portugal (1977/1978 e 1981/1982) e uma Supertaça (1982) pelos verdes e brancos. Além disso, esteve em 30 convocações e marcou sete gols com a camisa de Portugal. Ele, aliás, também foi dirigente da equipe B e integrante do departamento de scouting.

Um jogador que marcou uma geração. Descansa em paz, Manuel Fernandes. ???? pic.twitter.com/3Bo93B6mys — Portugal (@selecaoportugal) June 27, 2024

Homenagens e ligação eterna

O Sporting também publicou em suas redes sociais homenagens e mudou a foto de perfil para uma camisa 9, em referência direta ao ex-jogador. “Fiz aquilo que mais gostava, que era chegar um dia ao Sporting. Nem que fosse 1 jogo, eu ficaria feliz”, disse Manuel em um vídeo publicado pelo clube lusitano.

“Fiz aquilo que mais gostava, que era chegar um dia ao Sporting. Nem que fosse 1 jogo, eu ficaria feliz” Foram 433 jogos, 257 golos e uma vida de Leão ao peito. ????????????????????????????????, eterno capitão Manuel Fernandes ???? pic.twitter.com/VkDtedrwne — Sporting CP ???? (@SportingCP) June 27, 2024

“O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Manuel Fernandes, antigo futebolista, treinador e dirigente Leonino que faleceu esta quinta-feira aos 73 anos. Oriundo da CUF, Manuel Fernandes chegou ao emblema de Alvalade em 1975 e rapidamente se afirmou como uma figura de grande relevo. Um goleador nato, foi-se tornando, ao longo dos mais de dez anos em que jogou no Sporting CP, no ídolo de uma geração e numa das figuras mais importantes da história do Clube. Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de esforço e dedicação ao Clube”, acrescentaram os Leões numa nota oficial no seu site.

Por fim, o presidente da Liga, Pedro Proença, expressou as suas condolências, assim como diversos clubes portugueses publicaram suas homenagens ao eterno jogador. Entre eles, estão Porto, Benfica e o União de Leiria, que relembrou que Manuel foi o último treinador a colocar a equipe na primeira divisão.

“Mais do que uma glória do Futebol português, Manuel Fernandes era, e será sempre, um bom amigo, genuíno, verdadeiro. À família, amigos e a todos os que da sua vida tiveram o privilégio de fazer parte, deixo um abraço solidário neste momento de dor. Farei questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo, porque os seus golos e a sua dimensão humana ficarão para sempre conosco”, publicou.

