Jandrei se desculpa por falha e recebe respaldo de jogadores e Zubeldía

Jandrei falhou no gol do Criciúma, na vitória do São Paulo

Substituto de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América, Jandrei virou o grande alvo da torcida do São Paulo nos últimos jogos. Na vitória em cima do Criciúma por 2 a 1, nesta quinta-feira (27), pelo Campeonato Brasileiro, o arqueiro deixou o MorumBIS sob vaias, após falhar no gol do Tigre. Contudo, recebeu o apoio do elenco e do técnico Luis Zubeldía.

Jandrei cobrou um tiro de meta nos pés de Arthur Caíke, do Criciúma, nos minutos finais do duelo contra o Criciúma. O tento fez o Tigre pressionar pelo empate, mas o São Paulo conseguiu segurar o triunfo. Nesta sexta-feira, o goleiro usou as redes sociais para se desculpar e disse que seguirá trabalhando firme.

“Ninguém entra em campo para perder, assim como nenhum goleiro entra em campo querendo falhar. Trabalhamos todos os dias focados em sair dos jogos com a vitória e honrar a camisa que vestimos. Isso não vai mudar nunca na minha carreira. Seguirei trabalhando e me dedicando cada dia mais pelo São Paulo, clube que respeito e admiro. Parabenizar nosso grupo hoje por mais 3 pontos importantes na nossa caminhada! E principalmente agradecer o apoio hoje e sempre, seguimos assim como uma família”, escreveu Jandrei.

Até agora, Jandrei foi titular em cinco partidas no Campeonato Brasileiro, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá, Vasco e Criciúma. Neste período ele sofreu oito gols. Ao sair do gramado contra o Tigre, ele fez sinal com a mão, se desculpando pelo erro para a torcida.

Jogadores e Zubeldía saem em defesa de Jandrei

Apesar das críticas, Jandrei vem sendo respaldado pelo São Paulo. Após o jogo, o meia Alisson saiu em defesa do goleiro.

“Todos nós somos seres humanos. Assim como ele teve o erro hoje, no domingo pode ser o Alisson, ou outro jogador. Não vamos acertar sempre. Mas é um cara que todos tinham que ver, ele trabalha muito, nos ajudou muito”, falou o jogador.

Além disso, o treinador Luis Zubeldía fez questão de dizer que Jandrei continua como titular do time enquanto Rafael estiver com a Seleção Brasileira.

“É um goleiro com experiência. Claro que jogar num time grande sempre pode ter algum tipo de polêmica. Internamente, tratamos de sempre apoiá-lo. Tratar de levantá-lo, porque o campeonato é muito grande, muito equilibrado e necessitamos ter todos bem, protegidos. A crítica sobre o jogo é aceitar, mas pensar na próxima partida e o que se pode fazer melhor”, falou Zubeldía.

Rafael ainda pode perder mais quatro jogos do Tricolor, se a Seleção Brasileira chegar à final da Copa América. Assim, Jandrei deve seguir na meta são-paulina. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.