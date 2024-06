Fluminense de 2024 está entre os 10 piores inícios do Brasileiro de pontos corridos

Fluminense perde mais uma e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Depois da demissão de Diniz, o Fluminense voltou a campo nesta quinta-feira (27), porém em pleno Maracanã, conheceu sua quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Marcão, o Tricolor não teve uma boa apresentação e sofreu um gol do Vitória no fim.

Com apenas 6 pontos, a equipe carioca segue na lanterna e este início de campanha preocupa a torcida, que tem medo do elenco não conseguir reagir a tempo. E o receio tem fundamento, visto que essa largada tricolor está entre as dez piores da história dos pontos corridos.

Dessa lista, apenas dois conseguiram permanecer na elite do futebol brasileiro: Goiás (6 pontos), de 2003, e o Ceará (5 pontos), de 2018. O Esmeraldino, por sua vez, não só evitou a queda, como encerrou sua participação em nono.

Os outros tiveram que conviver com a queda para a segunda divisão: Paysandu (2003), Athletico (2011), Portuguesa (2013), Avaí (2019), Chapecoense (2021) e Coritiba (2023). Vale lembrar que a Lusa, em 2013, foi rebaixada após a perda de quatro pontos devido à escalação irregular de Héverton.

Pressão aumenta a cada rodada

Após mais uma derrota, a torcida voltou a entoar gritos de “time sem vergonha” e a vaiar a equipe. O lateral Marcelo, por sua vez, reforçou que o Fluminense irá conseguir sair dessa e pediu um pouco de paciência. O técnico Marcão também fez um panorama sobre a situação da equipe.

“É difícil que as pessoas entendam, mas a gente está aqui, está tentando fazer o melhor. Infelizmente, não é da maneira que eles querem, que o torcedor quer, nem que a gente quer também. Então, como eu falei, a gente está tentando sair dessa. A gente vai conseguir sair, mas tem que ter um pouquinho de paciência”, disse.

“Os números não nos favorecem, temos certeza de que vamos brigar até o final. Primeiro é sair da zona que tanto nos incomoda. Dependendo de que rodada (nós sairmos), aí pensamos em outro objetivo, mas neste momento tenho certeza de que é de sair da zona”, analisou Marcão

Confira os piores inícios da história dos pontos corridos após 12 rodadas

Paysandu (2003), Chapecoense (2021) e Coritiba (2023) – 4 pontos

Athletico (2011), Portuguesa (2013), Ceará (2018) e Avaí (2019) – 5 pontos

Goiás (2003) e Fluminense (2024) – 6 pontos