Guia do dia 10 da Copa América: Veja agenda, escalações e onde assistir

A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América aterrissa em solo estadunidense com a definição do Grupo A. Neste sábado (28/6), a derradeira bateria de jogos da primeira chave do torneio determinará quem se classifica ao mata-mata junto da líder Argentina, e qual será a primeira dupla eliminada.

Com expectativas de ir a campo sem o capitão Lionel Messi, em decorrência de um desconforto no adutor direito, a Albiceleste deve enfrentar o Peru com um time misto. Até aqui, a trupe do treinador Lionel Scaloni é apenas uma das duas seleções que já confirmaram a classificação. Também com duas vitórias em dois jogos, a Venezuela jogará as quartas de final.

Após a vitória contra o Chile, Scaloni afirmou em entrevista que "é justo que joguem (no próximo confronto) os meninos que não atuaram nas duas primeiras partidas. Eu preciso vê-los e eles merecem". Segundo o jornalista Diego Monroig, da ESPN da Argentina, tanto Messi quanto o lateral Acuña não marcarão presença na próxima partida.

O Peru é o lanterna da chave. Ainda sem vitórias, precisará, além de vencer os argentinos, torcer para que o Chile vença o Canadá, ou para que ambos empatem. Será necessário, além disso, finalizar a jornada com saldo de gols superior ao dos rivais, que, até o momento, é o mesmo para os três (-1).

Contra os chilenos, os canadenses possuem a vantagem de já terem conquistado uma vitória na competição. O triunfo por 1 x 0 sobre o Peru foi o primeiro da equipe na história da competição. O dado poderá fazer diferença num embate diante de um adversário que vive momento de irregularidade. Apesar disso, o Chile deu trabalho para a Argentina na segunda rodada. A seguir, veja o melhor do dia 10 da Copa América.

Argentina x Peru

A atual campeã mundial chega à terceira rodada tranquila quando o assunto é a sequência de performances na competição até aqui. Afinal, ostenta 100% de aproveitamento. A grande preocupação fica justamente com a situação de Messi. O problema muscular do craque tem gerado receio. Informações na imprensa argentina dão conta de que o camisa 10 tem feito tratamento intensivo para curar as dores. Uma potencial ausência nas quartas de final não está descartada. A equipe deve ter mudanças em todos os setores, sobretudo com as entradas dos jovens Garnacho e Carboni. O Peru entrará em campo com uma motivação. Paolo Guerrero está a um gol de igualar Teodoro Fernández como maior artilheiro do país na competição. Até aqui, possui 14 bolas na rede. A Bicolor, no entanto, chega ainda desfalcada do lateral esquerdo Advíncula, referência no esquema de jogo. O zagueiro Miguel Araújo, suspenso, é outro desfalque.

Data e hora: Sábado (29/6), às 21h

Local: Hard Rock Stadium, Miami

Transmissão: SporTV e Globoplay

Escalações prováveis:

Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella e Marcos Acuna; Alexis Mac Allister, Nicolás Rodriguez e Exequiel Palacios; Ángel Di Maria, Lautaro Martínez e Alejandro Garnacho. Técnico: Lionel Scaloni.

Peru

Pedro Gallese; Anderson Santamaria, Carlos Zambrano e Alexander Callens; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe e Marcos López; Gianluca Lapadula e Edison Flores (Paolo Guerrero). Técnico: Jorge Fossati.

Canadá x Chile



Na atual edição do torneio, os Canucks registraram sequência de performances superior ao do adversário da vez. O Chile, no entanto, é bicampeão da competição. Apesar de viver momento de indefinições em meio a uma transição de gerações, pode dizer que tem experiência e tradição na competição. Principalmente em um cenário em que o próximo rival venceu apenas a primeira partida da própria história em uma Copa América. Em ambos os times, as armas ofensivas poderão fazer a diferença. Na equipe norte-americana, Jonathan David e Alphonso Davies possuem a capacidade de serem determinantes. Da mesma forma, Alexis Sánchez e Eduardo Vargas são duas das figuras mais emblemáticas da história de La Roja.

Data e hora: Sábado (29/6), às 21h

Local: Inter&Co Stadium, Orlando

Transmissão: SporTV2 e Globoplay

Escalações prováveis:

Canadá

Crepeau; Johnston, Bombito e Cornelius; Davies, Laryea, Eustáquio, Koné e Millar; Larin e David. Técnico: Jorge Fossati

Chile

Bravo; Isla, Lichnovsky, Paulo Díaz e Suazo; Pulgar, Osorio e Echeverría; Vargas, Alexis Sánchez e Dávila. Técnico: Ricardo Gareca

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

