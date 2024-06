Empresário do Gabigol resume: ‘Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência’

Gabigol com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O futuro de Gabigol parece, cada vez mais, ser distante do Flamengo. Após o jogador recusar a nova proposta de renovação do clube carioca, Junior Pedroso, seu empresário, deixou claro que, no entendimento dele, é evidente que o Rubro-Negro não quer a permanência do camisa 99.

“Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse na permanência do Gabigol”, disse Pedroso.

Além disso, o representante de Gabriel Barbosa detalhou que, com o cenário tumultuado entre as partes, existe a possibilidade do atleta deixar o clube ainda no meio do ano. Vale lembrar que o contrato vai até o fim deste ano.

“Com certeza. Se o Flamengo entende que pode se aproveitar desse momento para liberar o Gabriel, isso poderia conhecer agora. Mas, ao contrário, sai em dezembro, livre”, pontuou.

Interesse do Palmeiras

Um dos possíveis destinos para a carreira de Gabigol pode ser o Palmeiras. Afinal, após o camisa 99 recusar a proposta do Flamengo por mais um ano de contrato, o clube paulista demonstrou, ainda mais, o seu desejo de contar com o jogador. Junior Pedroso, no entanto, disse que ainda não recebeu nenhuma sondagem.

“Tenho lido muito mais coisas do que presenciado. Palmeiras não fez uma nova abordagem para discutir essa transferência agora”, resumiu.

