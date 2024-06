Payet é relacionado pelo Vasco para clássico com o Botafogo

Payet em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa; jogador deve ir a campo - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O meia Dimitri Payet está perto de voltar ao time do Vasco. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o jogador está na lista dos relacionados do Cruz-Maltino para o clássico com o Botafogo, neste sábado (29), em São Januário.

A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, em publicação desta sexta-feira (28), véspera do duelo. Além dele, Galdames e Erick Marcus também voltam à lista.

LEIA MAIS: Retrospecto recente de Vasco x Botafogo em São Januário é parelho

Por outro lado, o lateral-direito Puma Rodríguez ficou fora da relação. Com seis jogos, o jogador não poderia atuar por outro clube da Série A em 2024 caso entrasse em campo contra o Botafogo. Dessa forma, é possível que o Vasco queira negociar o uruguaio.

A volta de Payet acontece em bom momento, já que o ponta David está suspenso. Assim, o francês pode entrar como titular pelo lado esquerdo do campo, substituindo o camisa 7. Payet não atua desde 2 de junho, no clássico com o Flamengo, pela sétima rodada.

O jogo contra o Botafogo ocorre neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), em São Januário. Em 16º, o Vasco vem com dez pontos e visa se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Glorioso vem em terceiro, com 23, e pode assumir a liderança.

