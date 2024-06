Cano, do Fluminense, pode superar seu maior jejum de gols na próxima rodada

O Fluminense não consegue engrenar e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe carioca perdeu para o Vitória por 1 a 0, no Maracanã, e tem apenas 6 pontos na competição. Germán Cano passou em branco mais uma vez e igualou a sua maior sequência de jogos sem marcar desde que chegou ao futebol brasileiro.

Afinal, quando defendia as cores do Vasco, o argentino passou dez partidas sem fazer gols entre os dias 28 de julho e 6 de setembro. Na temporada passada, já com a camisa tricolor, o jogador ficou sete partidas sem fazer o tradicional “L”, entre 13 de maio e 7 de junho de 2023.

Dessa forma, caso não balance a rede do Grêmio, no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), no Centenário, Cano irá superar seu maior jejum de gols em solo brasileiro.

Após marcar 84 gols (44 em 2022 e 40 em 2023), o argentino fez apenas cinco em 24 partidas nesta temporada, com média de 0,20 por jogo. Nesse sentido, não balança a meta adversária desde o dia 4 de maio, no empate com o Atlético-MG, em Cariacica.

Atual jejum de Cano com a camisa do Fluminense

1 – Colo-Colo 0 x 1 Fluminense

2 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño

3 – Fluminense 2 x 0 Sampaio Corrêa

4 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima

5 – Fluminense 1 x 1 Juventude

6 – Botafogo 1 x 0 Fluminense

7 – Fluminense 1 x 2 Atlético-GO

8 – Cruzeiro 2 x 0 Fluminense

9 – Fluminense 0 x 1 Flamengo

10 – Fluminense 0 x 1 Vitória

