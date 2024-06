Presidente do Flamengo explica saída de Dorival: ‘Ia criar um incentivo perverso’

A saída de Dorival Júnior é motivo de polêmica no Flamengo. O técnico pegou um elenco desmotivado em junho de 2022 e conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Apesar do bom trabalho, os dirigentes rubro-negros optaram pela não renovação de contrato do treinador no fim do ano.

Saída de Dorival do Flamengo

Após 18 meses da saída polêmica de Dorival Júnior, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, explicou os motivos da não permanência do técnico.

“Quando ele chegou, o salário dele era quase igual ao do Ceará, mas com grandes prêmios em casos de vitórias e conquistas de campeonatos. A remuneração dele por cada campeonato ganho foi muito maior do que ele recebeu de salário no período em que trabalhou com a gente”, disse Landim ao podcast “Fala, João”.

“Eu queria algo semelhante em 2023, mas chegou um contrato com dois anos de duração e sem multa em caso de pedido de demissão. Eu ia criar um incentivo perverso. Sei que ele é profissional e não faria isso, mas os incentivos estavam mal alocados. Não queria um contrato que se eu demitisse antes, teria que pagar os salários até o final”, completou Landim.

Dorival Júnior comandou 44 jogos pelo Flamengo em 2022, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. O técnico atualmente trabalha como comandante da Seleção Brasileira e está disputando neste momento uma Copa América nos Estados Unidos.

