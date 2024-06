Thiago Silva, do Fluminense, surpreende Mumuzinho em projeto do cantor

Mumuzinho tem recebido muito carinho e apoio às vésperas daquele que considera ”um dos maiores projetos” de sua vida. Após mais de dez anos do primeiro audiovisual da carreira, o cantor retornará aos palcos para gravação de seu mais novo DVD, que leva o nome de Conectado. E no que depender do amigo Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, o álbum já pode ser considerado um sucesso.

Às vésperas da gravação do DVD, marcado para o dia 03 de julho, Mumuzinho se reuniu com convidados especiais para os últimos ajustes do projeto. No entanto, o cantor não contava com outra participação para lá de especial no encontro: Thiago Silva. O zagueiro do Fluminense fez questão de estar ao lado do amigo em um momento tão importante para sua carreira e acabou homenageado pelo pagodeiro nas redes sociais.

“(…) E para completar a resenha, meu irmão Thiago Silva veio de surpresa. Obrigado por estar comigo sempre que pode”, escreveu Mumuzinho em seu perfil no Instagram.

Resenha entre Thiago Silva e Mumuzinho

Essa não é a primeira vez que Thiago Silva se envolve em um projeto do cantor. Em junho de 2022, por exemplo, o zagueiro esteve acompanhado da esposa, Isabelle Silva, no ‘Bar do Mumuzinho’, na Zona Sul do Rio. À época, o atleta, que ainda pertencia ao Chelsea, curtia férias no Brasil.

Na ocasião, Thiago Silva e Mumuzinho curtiram juntos o show do Grupo Vou Pro Sereno. O cantor também estava acompanhado da esposa, Thianá Fernandes, mas não resistiu e contribuiu com uma palhinha no palco antes de voltar ao camarote.

Ele não poderia ficar de fora desse momento tão importante da minha carreira! Vi esse menino no começo e ver o tamanho que ele se tornou é bonito demais. Te amo @ferrugem ???????? E pra completar a resenha meu irmão @thiagosilva veio de surpresa, obrigado por estar comigo sempre que… pic.twitter.com/HPyMQNyn7H — Mumuzinho (@MumuzinhoC) June 27, 2024

Gravação do DVD de Mumuzinho

Thiago Silva deve ser um dos astros a marcar presença no DVD Conectado, de Mumuzinho, em São Paulo. O projeto audiovisual terá 30 faixas, sendo 25 inéditas, e participações de nomes como: Belo, Péricles, Turma do Pagode, Thiaguinho e Felipe & Rodrigo. A gravação acontecerá no dia 03 de julho, na Vibra São Paulo, em Vila Almeida, às 21h.

Thiago Silva no Fluminense

Principal reforço do Fluminense nesta janela de transferências, Thiago Silva, de 39 anos, poderá ser inscrito para defender o clube a partir do da 10 de julho. Sua estreia, contudo, ainda não está definida.

Ídolo de Milan e Chelsea, o zagueiro retorna ao Brasil após 16 temporadas. Não à toa, a apresentação de Thiago Silva foi digna de tudo que construiu no futebol até voltar às Laranjeiras. A celebração ocorreu no Maracanã e contou com show do Sorriso Maroto para mais de 55 mil pessoas – recorde de um atleta em clube brasileiro.

No entanto, passada euforia com o retorno, Thiago Silva se torna quase um audaz diante da realidade do Fluminense na temporada. O clube acabou derrotado por 1 a 0 para o Vitória no primeiro jogo sem Fernando Diniz, na noite da última quinta-feira (27), no Maracanã. Como resultado, o Tricolor amarga a lanterna do Brasileirão com apenas seis pontos somados – de 36 disputados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.