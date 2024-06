Bicampeã olímpica, Fabi celebra novo estádio do Flamengo: ‘A Nação merece’

Fabi com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Fernando Azevedo / Fla Imagem)

Bicampeã olímpica com a Seleção Brasileira de vôlei, Fabi participou, na noite de quinta-feira (27), do lançamento dos uniformes para os jogos de Paris. Mas, além de falar sobre a sua expectativa para as Olimpíadas, a ex-jogadora, torcedora assumida do Flamengo, falou sobre o assunto da vez no clube carioca: a construção do novo estádio rubro-negro.

“Eu estou com muita expectativa, apesar de o Maracanã sempre ter sido uma das casas do Flamengo. Ter o próprio estádio tem mobilizado a galera. Como rubro-negra torço para que isso se concretize o mais rápido possível. Que a gente possa ter também o caldeirão rubro-negro”, iniciou.

“Vai ser bem interessante para o projeto em um modo geral. Aliás, acho que a Nação merece, o torcedor merece ter uma casa própria. Apesar da gente também se sentir em casa no Maracanã”, completou.

História de Fabi no Flamengo

Uma das maiores jogadoras que vestiram a camisa da Seleção Brasileira de vôlei, Fabi começou a sua carreira no Flamengo em 1992. Ela ficou no Mais Querido até 1998, quando foi para o Macaé. Voltou, no ano seguinte, ao clube da Gávea, por onde jogou por um ano.

