Atlético surpreende e tem negociações avançadas com Talles Magno

O Atlético tem se movimentado bem nesta janela de transferências. A novidade desta sexta-feira (28) foi o nome do atacante Talles Magno, de 22 anos, no clube.

O jornalista Thiago Fernandes foi o primeiro a informar sobre o interesse atleticano. Talles está no New York City, dos Estados Unidos, e é de interesse do Galo. Afinal, tem o perfil da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Galo, por causa da idade e potencial.

As conversas estão adiantadas. O Galo pode conseguir a contratação de duas maneiras: a primeira delas pagando 5 milhões de dólares (R$ 27 milhões na cotação atual). No entanto, um empréstimo também está em pauta.

A segunda possibilidade, aliás, surgiu durante as conversas. Isso porque o jogador teve poucos minutos em 2024 por causa de uma lesão em um dos joelhos. Caso seja nesta opção, o Galo pode ter uma obrigação de compra ao término do contrato. Todavia, as cláusulas serão esclarecidas.

Talles é cria do Vasco. Ele se profissionalizou em 2019 e em 2021 foi negociado com o New York City, do grupo City. Até agora são 98 jogos com a equipe, com 18 gols e 10 assistências. Em 2024, ele sofreu lesão e ficou dois meses fora, totalizando nove jogos de ausência.

