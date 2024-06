Internacional desmente rumores de saída de Aránguiz

O Internacional posicionou-se e desmentiu a possibilidade da saída do volante Charles Aránguiz. O clube precisou entrar no circuito, pois a imprensa chilena indicou que há o interesse da Universidad do Chile no jogador. Afinal, segundo o portal “ADN Deportes”, o plano é contar com o auxílio de investidores para repatriá-lo.

A diretoria do Colorado, aliás, negou qualquer contato dos chilenos pelo volante, em contato com o portal “Gaúcha ZH”. A propósito, afirmou que a prioridade é a manutenção do atleta, que possui contrato com o Inter até metade de 2025. Além disso, de acordo com a mídia do Chile, a sua saída estaria conectada a volta de Oscar ao clube gaúcho.

A grande questão é que esta última situação não deve ocorrer, pois um retorno ao Brasil não seria uma preferência para o meio-campista. Vale relembrar que Oscar foi campeão da Libertadores com o Internacional, em 2010. Tanto ele como Aránguiz possuem ligação com o mesmo empresário, André Cury.

O agente foi o intermediário responsável por conduzir o retorno do volante chileno ao Colorado, em fevereiro de 2023. Por sinal, o representante teve uma conversa com o técnico Eduardo Coudet, na última quarta-feira (26). No caso, nas vésperas da derrota por 2 a 1 para o Atlético, em Criciúma.

Assim, a intenção desse contato era entender o cenário de alguns de seus atletas agenciados. Entre eles, Aránguiz, que vem sendo reserva no time.

“Eu tenho um carinho especial e vim fazer uma visita sem nenhum tipo de vínculo. Bati um papo com o Coudet, que também é meu amigo pessoal”, confessou André Cury.

Retorno ao Internacional

Aránguiz está no Inter para a sua segunda passagem desde fevereiro de 2023. Contudo, com uma lesão, só reestreou em julho. Logo, virou peça fundamental do meio de campo colorado, auxiliando o time a chegar às semifinais da Copa Libertadores, caindo para o campeão Fluminense. Nesta temporada também foi desfalque durante um tempo devido a uma cirurgia ocular. Isso porque foi detectada uma irregularidade na vista durante a temporada. Por conta do procedimento, ele ficou de fora da estreia da equipe na Sul-Americana.

Importante destacar que nos últimos três jogos pelo Campeonato Brasileiro, o jogador iniciou no banco de reservas. Desde o seu retorno ao Colorado, disputou 50 jogos, além de anotar um gol e dar duas assistências.

