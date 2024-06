Bastos e Júnior Santos treinam pelo Botafogo e podem jogar diante do Vasco

O Botafogo deve ter dois reforços importantes no clássico diante do Vasco. Afinal, Bastos e Júnior Santos treinaram normalmente nesta sexta-feira (28/06) e estão disponíveis para partida deste fim de semana. A informação é do “ge”.

Retornos importantes no Botafogo

Bastos sentiu dores na lombar no jogo entre Botafogo e Bragantino, na quarta-feira (26/06), no Nilton Santos. No entanto, ele está recuperado do problema e já pode retornar. Além do zagueiro angolano, Alexander Barboza retorna de suspensão e também joga diante do Vasco.

Júnior Santos sentiu dores na coxa direita no jogo entre Criciúma e Botafogo, no sábado (22/06), no Majestoso. O atacante, dessa forma, saiu do estádio de muletas e se tornou desfalque diante do Bragantino. Entretanto, ele vem participando normalmente dos últimos treinos e também está recuperado. O jogador tem sido peça fundamental no ataque alvinegro em 2024.

Aliás, Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (29/06), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na terceira colocação do campeonato e pode chegar na liderança em caso de uma vitória no clássico.

