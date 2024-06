‘Neymar jogará em time da Série A’, garante Naldo Benny

O cantor Naldo Benny ampliou seus horizontes. Afinal, além de ser um músico de sucesso, nos últimos tempos tem se destacado em dar declarações exageradas e tidas pelo público como mentirosas. No entanto, agora ele falou sobre o atacante Neymar e garante ser verdade.

O cantor disse que Neymar será atleta do Flamengo. Aliás, Benny está inserido na negociação. De acordo com o músico, ele faz a ponte entre as partes, pois é amigo de Neymar e tem boa relação com diretores do Rubro-Negro carioca.

“Eu garanto que Neymar vai para o Flamengo. Eu vou desenrolar isso. A gente já tem um papo, o Neymar é meu parceiro. É inevitável, você vê o brilho nos olhos dele quando fala do Flamengo. Ele é a cara do Flamengo”, disse o cantor.

Naldo no Flamengo

No entanto, mais que ser a ponte entre Neymar e Flamengo, o cantor disse que em breve também será contratado pelo clube carioca. Todavia, não será para atuar como atleta e, sim, na diretoria.

“Nos próximos anos, eu vou estar na diretoria do Flamengo. Já fui sondado, tenho uma relação com os caras (da diretoria), a gente toma um vinho. A galera da presidência, todos parceiros. Eu vou ajudar dessa forma, porque eu tenho uma amizade com os caras, acabo ajudando dentro do que acho legal e pode ser negócio”, completou Naldo.

