Foto do joelho operado de Suárez na Copa América choca e viraliza; confira

Suárez jogou nos 5 a 0 do Uruguai contra a Bolívia na Copa América - (crédito: (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images))

O craque Luis Suárez, de 37 anos, continua demonstrando sua dedicação ao futebol, mesmo lidando com dores no joelho direito. Durante os treinos do Uruguai para a Copa América, uma foto do atacante viralizou ao mostrar o joelho “deformado” do atacante (veja no fim da matéria).

Suárez já declarou que faz uso frequente de remédios e infiltrações para suportar as dores e assim continuar em ação. Recentemente, ele jogou no Grêmio, mas fez história mesmo no Barcelona ao lado de Neymar e Messi.

“Adoro esta profissão, adoro, mas também é difícil acordar todas as manhãs com dores. Por fora eu tenho hipertensão, meu joelho não está estendido. Foi o que me restou da cirurgia de 2020 em Barcelona”, disse ele em entrevista recente ao “100% Deporte”.

Suárez na Copa América

Nome histórico do Uruguai, Suárez entrou já na reta final da goleada sobre a Bolívia por 5 a 0 pelo Grupo C. A presença do atacante em campo, mesmo que por alguns minutos, mostra sua determinação e comprometimento com a equipe.

A condição do joelho de Suárez é uma preocupação constante para a comissão técnica e para os torcedores, que esperam vê-lo em plena forma na Copa América. O atacante, conhecido por sua garra e determinação, segue firme em seu objetivo de representar bem o Uruguai, mesmo com as limitações impostas pela lesão.

“A sorte que tenho é que meu joelho não incha. Na véspera do jogo tomo três comprimidos à noite, um no dia seguinte pela manhã, e no dia do jogo tomo um diclofenaco, e é assim que dura. Se eu não tomar todos esses medicamentos não posso jogar.”, concluiu o atacante.

A situação de Suárez traz à tona a questão dos impactos físicos na carreira dos jogadores de futebol, especialmente aqueles que já possuem uma longa trajetória nos gramados. Sua luta contra as dores no joelho direito é um exemplo claro do compromisso e da paixão que ele tem pelo esporte e por sua seleção.

Veja foto

Así está hoy la rodilla de Lucho Suárez, que le provoca dolor cada mañana. Recordemos lo que confesó hace unos meses, en diálogo con 100% Deporte: “Amo esta profesión, me encanta, pero también es difícil levantarme cada mañana con dolor. En la parte externa, tengo una… pic.twitter.com/V97HYsIqO8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2024

