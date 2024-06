Grêmio faz proposta por atacante do West Ham

A próxima janela de transferências promete ser agitada no Grêmio. Segundo o o jornal “The New York Times”, o Imortal fez proposta pelo jamaicano Michail Antonio, de 34 anos, um dos ídolos do West Ham. O clube inglês já teria recusado uma proposta de cerca de R$ 14 milhões dos gaúchos.

Antonio está nos Estados Unidos com a Jamaica para a disputa da Copa América. Ele fez o único gol da derrota de sua seleção para o Equador por 3 a 1. Na última temporada, ele disputou 30 partidas e fez sete gols pelo West Ham.

Segundo o jornal norte-americano, o Grêmio teria oferecido 2 milhões de libras (R$ 14 milhões) pelo atacante, que vai entrar em seu último ano de contrato na Inglaterra. Contudo, o time do brasileiro Lucas Paquetá recusou a oferta do Imortal, que tem concorrência de clubes da Arábia Saudita e da Major League Soccer (MLS).

Não é novidade que o Grêmio busca reforços para o ataque, principalmente porque Diego Costa vive período turbulento por conta de lesões. Deyverson, do Cuiabá, e Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia, são nomes analisados pelo Tricolor.

A janela de transferências no futebol brasileiro vai abrir no dia 10 de julho. A partir desta data, os clubes poderão inscrever seus reforços. Enquanto isso, o Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h (de Brasília), o Imortal encara o Fluminense, no duelo dos desesperados. Afinal, ambos ocupam as duas últimas colocações da competição.

