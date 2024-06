Suíça x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

As oitavas de final da Eurocopa 2024 começam neste sábado (29), com a anfitriã Alemanha recebendo a Dinamarca, às 13h (de Brasília), em duelo eliminatório que vale vaga nas quartas. A bola rola no Olympiastadion, em Berlim, com todo apoio dos torcedores alemães.

Como chega a Suíça

A Suíça garantiu a classificação após encerrar a fase de grupos na vice-liderança do Grupo A. Além disso, os suíços estão há oito jogos sem perder e chegam embalados para surpreender a Itália e conquistar a classificação.

No entanto, o técnico Murat Yakin terá que mudar a equipe, uma vez que Widmer está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ou seja, Stergiou deverá ser o escolhido para começar entre os titulares.

LEIA MAIS: Veja os confrontos das oitavas de final da Eurocopa

Como chega a Itália

Por outro lado, os italianos se classificaram na segunda posição do Grupo B, após um empate salvador contra a Croácia, nos minutos finais da partida.

Ao mesmo tempo, o técnico Luciano Spalletti também terá que fazer alterações na Itália. O zagueiro Calafiori também está suspenso pelos cartões amarelos e vai desfalcar os italianos neste sábado. Dessa forma, Buongiorno será o escolhido para formar a dupla de zaga com Bastoni.

Suíça x Itália

Oitavas de final da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 28/06/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Olympiastadion, em Berlim (ALE)

Suíça: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Técnico: Murat Yakin

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Chiesa. Técnico: Luciano Spalletti

Árbitro: Tomasz Listkiewicz (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.