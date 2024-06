Carille comanda treino tático e esboça equipe para jogo contra a Chapecoense

O Santos voltou a treinar nesta sexta-feira (28) visando ao duelo contra a Chapecoense, na próxima segunda (1º de julho), pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático e iniciou o planejamento da equipe que entrará em campo contra os catarinense. O grupo de jogadores também participou de um trabalho técnico e de uma atividade com foco nas bolas paradas.

Carille sabe que não poderá contar com alguns atletas para o duelo contra a Chape. Afinal, o lateral-esquerdo Escobar está suspenso. Além dele, Guilherme também deve ser ausência, por conta de um edema num músculo da coxa esquerda. Dessa maneira, ele já está sob os cuidados da fisioterapia do clube.

Sem Escobar, a tendência é que o treinador opte por escalar Hayner. O jogador entrou no segundo tempo do empate com o Mirassol no lugar do argentino. Para a vaga de Guilherme, o favorito é o venezuelano Otero.

Assim, Carille deve mandar o Santos a campo com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Furch e Otero.

Novidade no treino do Santos

A atividade desta sexta-feira contou com a presença do atacante Mateus Xavier, de apenas 16 anos. Foi a primeira participação do jovem em um treino do elenco principal. Dessa maneira, Carille pôde observar o jogador mais de perto. Recentemente, o meia Bernardo também esteve com os jogadores do time profissional.

Mateus Xavier completa 17 anos neste sábado. A joia do Peixe assinou o seu primeiro contrato profissional em setembro de 2023. Dessa maneira, seu compromisso com o clube da Baixada vence em agosto de 2026.

O Santos encara a Chapecoense às 19h (de Brasília) da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. O Peixe é o quinto colocado e precisa da vitória para entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.